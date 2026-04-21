Malore improvviso muore a 58 anni il colonnello Grimaldi E' il fratello del consigliere regionale

A Carinola si è verificato un lutto improvviso con la morte di Francesco Grimaldi, colonnello dell’Arma dei Carabinieri, avvenuta all’età di 58 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha suscitato commozione nella comunità. Francesco Grimaldi era fratello di un consigliere regionale. La scomparsa ha lasciato un vuoto tra i conoscenti e le persone vicine.

Lutto improvviso a Carinola per la scomparsa di Francesco Grimaldi, colonnello dell’Arma dei Carabinieri, venuto a mancare all’età di 58 anni. L’ufficiale, residente a Velletri, sarebbe stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.Secondo le prime informazioni trapelate, a.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Christian Cesario muore a 33 anni a Gioia del Colle: il malore improvviso al palazzetto, giornalismo in luttoUna giornata di lavoro come tante, poi il silenzio improvviso che gela un intero ambiente professionale. Leggi anche: Nella notte perde il controllo della Mercedes, muore a 21 anni il figlio del consigliere regionale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malore improvviso al mercato: muore ambulante padovano di 52enne; Malore improvviso in piazza Trinità: muore pensionato davanti a un bar; Malore in strada a Pasquetta, muore in ospedale dopo settimane: il dramma di Ruggero - BresciaToday; Malore improvviso in ospedale, muore a 2 anni durante il trasferimento d’urgenza: aperte verifiche. Malore in classe, professoressa muore a Palermo: le scuole sono pronte a salvare una vita?Dopo la morte di una professoressa colta da malore improvviso in classe a Palermo, siamo andati in una scuola per capire quanto studenti siano preparati ad affrontare un’emergenza. ilmessaggero.it Tragedia al mercato: si accascia a terra mentre prepara il banco e muore a 52 anniMalore improvviso al mercato di Montecchio Maggiore: muore l’ambulante Demis Zoia, 52 anni, nonostante i soccorsi. nordest24.it L’Arma dei Carabinieri piange la scomparsa di Antonio Marasco, comandante della stazione di Villalba, in provincia di Caltanissetta. Lo stimato luogotenente aveva 57 anni ed è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava in case - facebook.com facebook