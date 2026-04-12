Nella notte perde il controllo della Mercedes muore a 21 anni il figlio del consigliere regionale

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Arnesano, in provincia di Lecce, che ha causato la morte di un giovane di 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era a bordo di una Mercedes che ha perso il controllo, provocando l’incidente. La vittima è il figlio di un consigliere regionale. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba e ha suscitato grande sgomento nel Salento.