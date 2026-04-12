Nella notte perde il controllo della Mercedes muore a 21 anni il figlio del consigliere regionale
Nella notte si è verificato un incidente stradale a Arnesano, in provincia di Lecce, che ha causato la morte di un giovane di 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era a bordo di una Mercedes che ha perso il controllo, provocando l’incidente. La vittima è il figlio di un consigliere regionale. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba e ha suscitato grande sgomento nel Salento.
ARNESANO – Il Salento sotto shock per l’ennesima vittima della strada. Un terribile incidente, poco prima dell’alba, ha strappato alla vita un ragazzo di appena 21 anni. Si tratta di Antonio Basile, 21enne residente a Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale della Puglia Cataldo “Dino”.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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