Malore improvviso in bici | portato al Civile in condizioni gravissime

Questa mattina a Erbusco, nell’area collinare vicino a Torbiato, si è verificato un malore improvviso mentre una persona era in bicicletta. Sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Civile. Le condizioni di quest’ultimo sono risultate gravissime al momento del ricovero. La dinamica dell’incidente e le cause del malore sono ancora in fase di accertamento.

Soccorsi in azione questa mattina, martedì 21 aprile, a Erbusco, nell’area collinare al confine con Torbiato. Un uomo di 64 anni è stato colto da un malore mentre pedalava in compagnia di due amici.Stando alle ricostruzioni, il 64enne - residente a Stezzano, in provincia di Bergamo - si era.🔗 Leggi su Bresciatoday.it STRADE bagnate… BICI distrutta Notizie correlate Malore improvviso in strada: rianimato sul posto e portato d'urgenza al CivileCrolla a terra in via Turati, in arresto cardiaco: momenti drammatici nella serata di lunedì a Lumezzane. Malore improvviso mentre lavora: uomo portato d'urgenza al Civile di BresciaAttimi concitati e sirene spiegate nel centro direzionale di Brescia Due, dove nella mattinata di oggi – martedì 14 aprile – un uomo di 64 anni è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Studente morto in gita: ipotesi malore mentre era in bicicletta, disposta l’autopsia; Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvano; Firenze, studente catanese di 17 anni in gita scolastica ha un malore in bici e muore; La gita scolastica a Firenze, il giro sulla bici elettrica e il malore fatale: cosa sappiamo sulla morte di Gerlando. Malore in bici a Erbusco, gravissimo un 64enne di Stezzano: soccorso con l’elisoccorsoMalore improvviso mentre era in bici a Erbusco: un 64enne di Stezzano è in gravi condizioni. Rianimato sul posto anche con il defibrillatore, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. ecodibergamo.it Erbusco, ha un malore mentre va in bici: 64enne in ospedaleÈ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato quindi stabilizzato sul posto e successivamente trasportato d’urgenza ... giornaledibrescia.it L’Arma dei Carabinieri piange la scomparsa di Antonio Marasco, comandante della stazione di Villalba, in provincia di Caltanissetta. Lo stimato luogotenente aveva 57 anni ed è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava in case facebook