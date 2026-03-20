Malore a scuola per un bimbo di 9 anni a San Casciano | salvato dalle docenti con il defibrillatore ora è ricoverato in rianimazione

Un bambino di nove anni ha avuto un malore a scuola a San Casciano. Le insegnanti, intervenendo prontamente, hanno utilizzato il defibrillatore per rianimarlo. Dopo l’intervento, il bambino è stato trasferito in rianimazione. La scuola ha confermato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di salute attuali.

San Casciano: bimbo di nove anni ha un malore a scuola. Salvato dalle docenti col defibrillatore, è ricoverato al Meyer L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Bambino di 9 anni si sente male a scuola, salvato con il defibrillatoreFIRENZE – Un malore a un bambino alla scuola di San Casciano in Val di Pesa ha tenuto con il fiato sospeso maestre, genitori e operatori sanitari... Bimbo di pochi mesi muore nell'aeroporto di Fiumicino, un'ora e mezza di rianimazione: il motivo del maloreI soccorsi del 118 hanno tentato per un’ora e mezza di rianimare il piccolo di pochi mesi nell’aeroporto di Fiumicino, ma senza successo. Tutto quello che riguarda San Casciano Temi più discussi: Malore a scuola per un bambino delle elementari. Si è accasciato dopo la mensa: Rianimato dalle maestre; Malore per un bimbo di 9 anni a scuola: il piccolo è in Rianimazione a Firenze; Bambino si sente male alle scuole elementari di San Casciano: portato al Meyer con il Pegaso, in codice rosso; Malore per un bambino di nove anni a scuola: gravissimo. Malore a scuola, paura per un bambino a San CascianoNel pomeriggio del 19 marzo un bambino di nove anni si è sentito male a scuola a San Casciano. I fatti sono avvenuti in un istituto elementare in via ... gonews.it Malore per un bimbo di 9 anni a scuola: il piccolo è in Rianimazione a FirenzeE’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze un bimbo di 9 anni che oggi, nel primo pomeriggio, si è sentito male mentre si trovava alle scuole elementari di San ... gazzettadiparma.it Sul Raccordo Siena-Firenze per incidente code tra San Casciano e Impruneta-Greve in Chianti in entrambe le direzioni #viabiliTOS x.com Questa sera, venerdì 20 marzo, alle ore 21.30 presentazione della nuova edizione dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo (Terra Nuova edizioni) al Circolo Ricreativo Culturale in via dei Fossi 32 a San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Con Alice Pi - facebook.com facebook