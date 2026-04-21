Il 21 aprile 2026, allo stadio Son Moix, si gioca una partita tra Mallorca e Valencia, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Questa gara, valida per la 33ª giornata di LaLiga, vede le due squadre affrontarsi in un match che può influenzare significativamente la classifica finale. La sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe, con obiettivi di punti importanti in palio.

Il Mallorca e il Valencia si affrontano questo martedì 21 aprile 2026 allo stadio Son Moix, impegnati in uno scontro diretto che definisce i contorni della lotta per la salvezza nella 33esima giornata di LaLiga. Le due formazioni, rispettivamente al quattordicesimo e al quindicesimo posto in classifica, si trovano separate da un unico punto, rendendo l’incontro una vera e propria sfida decisiva per evitare il rischio retrocessione. L’effetto Demichelis e l’instabilità dei Los Che. Il clima che circonda la squadra di casa è estremamente positivo grazie all’impatto generato da Demichelis, il quale ha trascinato il gruppo verso tre successi consecutivi tra le mura amiche contro avversari del calibro del Real Madrid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mallorca-Valencia: scontro salvezza al Son Moix tra slancio e crisi

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