Malita Choul in Maurissio viaggio comico e spietato nella mente di un’attrice logorata da ruoli marginali

Malita Choul propone “Maurissio”, uno spettacolo che esplora con taglio ironico e senza filtri la vita di un’attrice alle prese con ruoli minori e sfide quotidiane. La narrazione si svolge attraverso un mix di umorismo e crudeltà, offrendo uno sguardo diretto sulla tensione tra aspirazioni artistiche e le difficoltà del mestiere. La pièce mette in scena le contraddizioni di una protagonista immersa in un mondo spesso ingiusto.

Maurissio è un viaggio comico e spietato nella mente di un’attrice sospesa tra il sogno della grande arte e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Logorata da ruoli marginali, pubblicità e programmi televisivi di dubbio gusto, si rifugia nel suo camerino, unico spazio dove i sogni resistono.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Rita Pelusio al teatro De Micheli. Un monologo comico e spietatoVenerdì alle 21, torna ad alzarsi il sipario del Teatro “De Micheli” di Copparo per un nuovo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026. “Opra”, viaggio nella mente e nel dolore: il nuovo romanzo di Renato SchembriSi intitola “Opra”, il nuovo romanzo dello psicoterapeuta e scrittore agrigentino Renato Schembri, già autore di “Stagioni del silenzio”, “Canberra”...