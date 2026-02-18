Rita Pelusio al teatro De Micheli Un monologo comico e spietato
Rita Pelusio porta il suo monologo comico e spietato al teatro De Micheli di Copparo, dopo aver ottenuto un grande successo nelle precedenti tappe del tour. La attrice coinvolge il pubblico con le sue battute taglienti e un ritmo serrato, sul palco in scena venerdì sera alle 21. La serata promette di essere divertente e sorprendente, con Pelusio pronta a sfoderare tutta la sua ironia.
Venerdì alle 21, torna ad alzarsi il sipario del Teatro “De Micheli” di Copparo per un nuovo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026. A salire sul palco sarà Rita Pelusio (nella foto), che porterà in scena “ Eva. Diario di una costola ” per la regia di Marco Rampoldi. La pièce teatrale, con drammaturgia e testi di Rita Pelusio, Alessandra Faiella, Marianna Stefanucci e Riccardo Piferi, rappresenta un elogio alla disobbedienza femminile. Eva è voce in assoluto, riflette e pone domande giorno dopo giorno. È voce che nomina per poter conoscere. È voce che si sospende nel vuoto, che resta in attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Lo sciopero delle bambine raccontato da Rita Pelusio
Progetto di restauro per il teatro ’De Micheli’La soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha autorizzato il progetto di restauro del Teatro “De Micheli”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A Copparo torna la stagione del Teatro De Micheli: in scena Rita Pelusio; Primo tempo, la rassegna dedicata al teatro d’innovazione; Gener-Azioni, in scena Il buio oltre la siepe; Primo Tempo debutta con Maria Cassi e Leonardo Brizzi.
L’attrice Rita Pelusio a Treviglio con L’Inutile al TAE TeatroTreviglio. Sabato 28 settembre 2024 alle 21, alla Casa del Teatro, sede dell’Associazione TAE Teatro, a Treviglio, si terrà lo spettacolo L’Inutile, una produzione di PEM Habitat Teatrali con Rita ... bergamonews.it
Teatro Romano, ecco Rita Pelusio e la disobbedienza femminileProsegue la rassegna ‘Castelli di Carta’ promossa dai Comuni di Civitella, Galeata, Meldola, Visit Romagna, Regione Emilia Romagna e curata dalla DireFare. Domani alle 21,15 al Teatro Romano di ... ilrestodelcarlino.it
EVA, DIARIO DI UNA COSTOLA Giov 19/02/2026 Rita Pelusio firma un monologo delicato e spietato: Eva, diario di una costola. Teatro Careni, Pieve di Soligo (TV) Prevendita biglietti: 0438 985380 - shorturl.at/g0EVJ #teatro #spettacolo #prosa # x.com
Giovedì 19 febbraio a Pieve di Soligo va in scena lo spettacolo “Eva, diario di una costola” Un monologo teatrale con @Rita Pelusio che riflette con ironia e profondità sul tema della disobbedienza femminile e della conoscenza nell’epoca contempora facebook