Rita Pelusio porta il suo monologo comico e spietato al teatro De Micheli di Copparo, dopo aver ottenuto un grande successo nelle precedenti tappe del tour. La attrice coinvolge il pubblico con le sue battute taglienti e un ritmo serrato, sul palco in scena venerdì sera alle 21. La serata promette di essere divertente e sorprendente, con Pelusio pronta a sfoderare tutta la sua ironia.

Venerdì alle 21, torna ad alzarsi il sipario del Teatro “De Micheli” di Copparo per un nuovo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026. A salire sul palco sarà Rita Pelusio (nella foto), che porterà in scena “ Eva. Diario di una costola ” per la regia di Marco Rampoldi. La pièce teatrale, con drammaturgia e testi di Rita Pelusio, Alessandra Faiella, Marianna Stefanucci e Riccardo Piferi, rappresenta un elogio alla disobbedienza femminile. Eva è voce in assoluto, riflette e pone domande giorno dopo giorno. È voce che nomina per poter conoscere. È voce che si sospende nel vuoto, che resta in attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rita Pelusio al teatro De Micheli. Un monologo comico e spietato

Leggi anche: Lo sciopero delle bambine raccontato da Rita Pelusio

Progetto di restauro per il teatro ’De Micheli’La soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha autorizzato il progetto di restauro del Teatro “De Micheli”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.