Opra viaggio nella mente e nel dolore | il nuovo romanzo di Renato Schembri

Renato Schembri torna in libreria con un nuovo romanzo, intitolato “Opra”. È un viaggio nella mente e nel dolore, scritto da uno psicoterapeuta che conosce bene i labirinti dell’animo umano. Schembri, già noto per altri libri come “Stagioni del silenzio” e “Reiko”, mette ancora una volta in campo la sua esperienza, portando i lettori dentro storie intense e profonde. Il romanzo promette di affrontare temi delicati e di far riflettere, come già accaduto con i suoi precedenti lavori.

Si intitola "Opra", il nuovo romanzo dello psicoterapeuta e scrittore agrigentino Renato Schembri, già autore di "Stagioni del silenzio", "Canberra" e "Reiko, la vera storia di Sonia Riotta". Il libro, edito da Maurizio Vetri, è stato definito dallo scrittore Alfonso Gueli come "un romanzo in cui i racconti si compongono come capitoli di un'unica storia". Ambientato nella cittadina di Opra, il volume si articola in sette "atti" carichi di tensione emotiva. Con una scrittura che alterna semplicità e improvvise accensioni narrative, Schembri accompagna il lettore in un luogo dove la mente smette di essere un motore di pensieri per diventare un crocevia di impulsi incontrollabili.

