Malesia ladri rapinano una gioielleria di Kuala Lumpur in due minuti

A Kuala Lumpur, in Malesia, si è verificata una rapina in una gioielleria che si è svolta in soli due minuti. Durante il colpo, i ladri sono entrati nel negozio e hanno portato via preziosi per un valore di diversi milioni di dollari. L’episodio è avvenuto nel centro della capitale, lasciando senza parole i testimoni presenti sul posto. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare i responsabili.

(LaPresse) Maxi rapina in una gioielleria a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. I ladri hanno svaligiato il negozio in pochi minuti portando via preziosi per un valore di milioni di dollari. Le immagini del furto lampo, riprese dalle telecamere di sicurezza, sono diventate virali sul web. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malesia, ladri rapinano una gioielleria di Kuala Lumpur in due minuti Notizie correlate Lancio MotoGP 2026: il grande evento di Kuala LumpurDopo l’apertura di una nuova stagione con un evento analogo già realizzato a Bangkok l’anno precedente, la MotoGP ha riunito team e piloti nel cuore... Clamoroso furto alla gioielleria del centro commerciale Esp: i ladri hanno rubato solo diamanti (in meno di 10 minuti)Ravenna, 1 marzo 2026 – Ennesimo, clamoroso furto ai danni di "La Gioielleria", il negozio all'interno del centro commerciale Esp di Ravenna. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Malesia, rapina lampo a Kuala Lumpur: i ladri rubano 15 kg d'oro in appena due minuti. La rapina in gioielleria a Kuala Lumpur in meno di due minuti: i ladri entrano e portano via preziosi per milioni di dollari(LaPresse) Maxi rapina in una gioielleria a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. I ladri hanno svaligiato il negozio in pochi minuti portando via preziosi per un valore di milioni di dollari. Le imma ... msn.com Rapina lampo in una gioielleria: in 4 fuggono con un bottino di oltre tre milioniQuattro uomini armati hanno compiuto una rapina in pieno giorno in una gioielleria, rubando circa 15 chili di gioielli d'oro ... msn.com