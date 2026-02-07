Lancio MotoGP 2026 | il grande evento di Kuala Lumpur

La MotoGP torna in Asia e questa volta sceglie Kuala Lumpur per il grande lancio del 2026. La presentazione ufficiale si è svolta nel cuore della città, con tutti i team e i piloti principali presenti. Gli organizzatori hanno mostrato le novità della prossima stagione, mentre i campioni si preparano a sfidarsi già dai primi test. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, pronti a scoprire cosa riserverà il campionato che si avvicina.

Dopo l'apertura di una nuova stagione con un evento analogo già realizzato a Bangkok l'anno precedente, la MotoGP ha riunito team e piloti nel cuore di Kuala Lumpur per dare avvio al 2026. La scelta della location è stata determinata da ragioni logistiche e dalla vicinanza all'autodromo di Sepang, fonte di abitudine per la presentazione delle squadre. L'evento ha messo in evidenza la dinamicità della categoria, offrendo al pubblico internazionale un quadro chiaro delle forze presenti in campo e delle dinamiche di una stagione caratterizzata da novità tecniche e cambi di formazione tra le squadre principali.

