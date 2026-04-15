Le liste d'attesa nel sistema sanitario pubblico stanno attirando l'attenzione come segnale di problemi più ampi. Un rappresentante politico ha dichiarato che queste liste sono solo la parte visibile di un problema più grande, che riguarda la sostenibilità e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale. La questione è stata affrontata in un intervento pubblico, senza tuttavia proporre soluzioni concrete o dati ufficiali sui tempi di attesa.

Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Le liste d'attesa sono la punta dell'iceberg di un problema strutturale del Servizio sanitario nazionale: noi abbiamo un Ssn straordinariamente bello e importante, che ci è stato regalato da una donna straordinaria come Tina Anselmi, ma sta scricchiolando il pilastro dell'universalismo". Questo sta succedendo "non sulla malattia grave, ma su tutto il resto, che però è la vita quotidiana di tanti cittadini, di tante famiglie". Ne è convinta Marina Sereni, responsabile salute e sanità del Partito Democratico, intervenuta oggi al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', in corso a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sereni (Pd): "Universalismo del Ssn scricchiola, liste attesa punta iceberg"

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