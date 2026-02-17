Il cortometraggio Farfalle sulla schiena per parlare di malattie genetiche rare

Il cortometraggio Farfalle sulla schiena, realizzato per mostrare le sfide di chi convive con una malattia genetica rara, ha raggiunto il primo traguardo di 13 mila euro in soli 23 giorni grazie al crowdfunding. La campagna si è concentrata sulla testimonianza diretta di persone affette, cercando di sensibilizzare il pubblico su questa condizione poco conosciuta.

Tratto dal racconto Lacrime di Ilaria Parlanti, è un progetto che unisce Toscana, Emilia e Puglia. Una pellicola che serve per parlare di malattie genetiche rare dal punto di vista di chi le vive.Il grande entusiasmo che ha portato a raggiungere l'obiettivo di crowdfunding in appena 23 giorni: con la proroga si punta ora ancora più in alto e sarà possibile donare fino al 16 marzo Il crowdfunding del cortometraggio Farfalle sulla schiena, che vuole raccontare una malattia genetica rara dal punto di vista di chi la vive, ha raggiunto in appena 23 giorni il primo obiettivo fissato, quello di 13 mila euro.

