A Ravenna si registra un aumento significativo di malattie professionali, con un incremento particolare nei settori agricoli. La Cisl Romagna sottolinea la necessità di coinvolgere maggiormente i lavoratori per affrontare questa crescita. I numeri mostrano come dal 2022 in poi ci sia stato un aumento costante dei casi, evidenziando una tendenza preoccupante nel mondo del lavoro locale.

La Cisl Romagna alza la voce e chiede maggior partecipazione attiva dei lavoratori per contrastare la crescita delle malattie professionali, che dal 2022 ha subìto un’impennata costante. Il tema è stato affrontato durante la masterclass ‘Sicurezza: memoria, responsabilità, partecipazione’, svoltasi al Grand Hotel Mattei di Ravenna, nel quale hanno partecipato attivamente figure importanti come Francesco Marinelli (Segretario Generale CISL Romagna), Lorenzo Ciapetti (Coordinatore dell’Osservatorio CISL Romagna), Michelangelo Borgese (RSPP Versalis) e Massimiliano Serafini (Confartigianato Imprese Ravenna). Sebbene i dati siano allarmanti per tutta la Regione Romagna, la provincia che preoccupa maggiormente è quella di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boom di malattie professionali. Casi in forte aumento a Ravenna, soprattutto nell’agricoltura

Sempre più romani si ammalano sul lavoro: in aumento malattie professionali e infortuniPatologie del sistema osteomuscolare, malattie del sistema nervoso e disturbi psichici: sempre più romani si ammalano sul posto di lavoro.

Infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna in aumento: 92 morti nel 2025, crescono anche le malattie professionaliSul piano territoriale, le province in cui si è registrato un aumento sono quelle di Forlì-Cesena (+6,1% e 7.

Infortuni lavoro e malattie professionali: boom di denunce INAIL per patologie e incidentiI dati INAIL all’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia relativi al 2025. pmi.it

Boom di malattie professionali e infortuni in itinere. L’Inail traccia il bilancio 2024 e punta su prevenzione, riabilitazione e sostegno alle impreseLe patologie lavoro-correlate crescono del 21,8%: 88mila denunce nel 2024 rispetto alle quasi 73mila del 2023, il dato più elevato degli ultimi 50 anni. Circa 58mila le persone colpite, in aumento del ... quotidianosanita.it

