A Milano, durante una manifestazione sovranista, una rappresentante politica ha indossato la maglia da trasferta di una squadra di calcio, scatenando un acceso dibattito pubblico. La scena si è svolta in piazza Duomo e ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, portando alla luce tensioni tra simboli sportivi e identità territoriale. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo, alimentando discussioni sui valori associati ai simboli sportivi.

La tensione tra identità territoriale e simboli sportivi ha scatenato un acceso dibattito e sociale dopo che la vicesegretaria della Lega, Sardone, è stata avvistata durante una manifestazione sovranista a Milano indossando la maglia da trasferta del Genoa. L’evento, organizzato dalla Lega in piazza Duomo lo scorso sabato per riunire i leader dei movimenti di destra europei, ha l’eurodeputata presentarsi con il kit bianco con croce rossa, simbolo dello scudo di San Giorgio, scatenando le proteste dei sostenitori del club ligure sul web. Il corto circuito tra Piazza Duomo e il tifo rossoblù. L’atmosfera che ha caratterizzato la piazza....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maglia del Genoa in piazza Duomo: scoppia il caso con la Lega

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