Una manifestazione si è svolta in piazza Duomo, organizzata dalla Lega, con la partecipazione di pullman e trattori. L’evento ha avuto come obiettivo principale richiedere maggiore attenzione su temi di sicurezza e pace. Durante la manifestazione sono stati espressi sospetti riguardo alla mancanza di interventi efficaci da parte dell’Europa, e si è chiesto agli Stati di poter agire con sostegni economici per imprese e famiglie.

Una manifestazione per chiedere « pace e sicurezza » e dare la sveglia all’Europa affinché permetta ai singoli Stati di agire con sostegni economici per imprese e famiglie prima che sia troppo tardi. La Lega scende in piazza per la prima grande manifestazione da quando è al governo. Matteo Salvini a un gazebo della Lega (Imagoeconomica). A Milano tornano anche i trattori. Il partito di Matteo Salvini rincorre l’eco del passato. In piazza Duomo a Milano con i Patrioti europei, “ Senza paura ” cerca di replicare le grandi manifestazioni degli anni scorsi, come quella del 2014, “Stop invasione”, sempre nel capoluogo lombardo, contro il governo Renzi, l’operazione Mare nostrum e l’immigrazione irregolare.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salvini porta la Lega in piazza Duomo tra pullman, trattori e sospetti

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