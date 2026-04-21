Magis raddoppia l’impegno sociale contro la povertà energetica

Il Gruppo Magis ha annunciato ieri, 20 aprile, un ampliamento delle proprie iniziative dedicate al sociale, con particolare attenzione alle comunità locali. Durante l’evento, sono stati presentati dettagli sui nuovi interventi rivolti a contrastare la povertà energetica e sostenere le famiglie in difficoltà. La decisione di raddoppiare gli sforzi si inserisce in un progetto più ampio di impegno sociale avviato dall’azienda.

Ieri, 20 aprile, il Gruppo Magis ha illustrato le proprie iniziative per il sociale, annunciando un significativo potenziamento degli interventi a favore delle comunità locali. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici aziendali, tra cui il presidente Federico Testa (nel video), il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Dalle lavatrici Candy al sociale: la famiglia Fumagalli raddoppia il suo impegno per i bambini autisticiUn vero e proprio polo di riferimento non soltanto per le terapie ma anche un incubatore scientifico per progetti e attività di ricerca sull’autismo. “Epah”, contro la povertà energetica assistenza e supporto Ue ai Comuni italianiUn’iniziativa europea dedicata ai Comuni italiani per contrastare la povertà energetica. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Magis raddoppia i fondi destinati alla Caritas e incrementa il budget per Fondazione AGSM AIM; Povertà energetica, Magis raddoppia gli aiuti. Magis raddoppia l’impegno sociale contro la povertà energeticaPresentati i nuovi progetti con uno stanziamento di 120mila euro alle Caritas di Verona e Vicenza e nuove risorse per la Fondazione Agsm Aim ... veronasera.it