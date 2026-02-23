Epah contro la povertà energetica assistenza e supporto Ue ai Comuni italiani

Il progetto Epah ha aperto il bando per aiutare i Comuni italiani a combattere la povertà energetica, causando un aumento di risorse dedicate alle amministrazioni locali. La misura, presentata oggi durante una conferenza nazionale, mira a offrire assistenza concreta alle comunità più vulnerabili. Il finanziamento rimarrà disponibile fino a marzo 2026, coinvolgendo anche i gestori dei servizi energetici per rafforzare l’intervento sul territorio. Molte amministrazioni hanno già manifestato interesse a partecipare.

Un’iniziativa europea dedicata ai Comuni italiani per contrastare la povertà energetica. Si tratta di Epah – Energy Poverty Advisory Hub, progetto il cui bando resterà aperto fino al 31 marzo 2026 rivolto alle amministrazioni locali dell’Unione europea e presentato oggi nel corso della quinta Conferenza nazionale sulla povertà energetica promossa da Rete assist, Fondazione Banco dell’energia e Aisfor, in collaborazione con GSE-Gestori dei Servizi Energetici. L’iniziativa è rivolta principalmente ai Comuni e alle amministrazioni locali dei Paesi dell’Unione europea, si rivolge in particolare ai territori maggiormente colpiti da condizioni di vulnerabilità energetica e sulle iniziative locali con potenziale di sviluppo e replicabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Alleanza contro la povertà: “Il governo taglia il Fondo povertà. Comuni senza risorse per garantire i servizi sociali”L’Alleanza contro la povertà, composta da diverse organizzazioni sociali, sindacati e istituzioni, esprime preoccupazione per il taglio del Fondo povertà previsto nella legge di Bilancio 2026.

Janus, i Piccoli Comuni italiani scelgono una startup made in Napoli per la transizione energeticaJanus rappresenta una startup napoletana che supporta i piccoli comuni italiani nel percorso di transizione energetica.

Argomenti discussi: Povertà energetica e supporto per una transizione giusta: scade il 31 marzo il bando Epah per i Comuni italiani; Quinta Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica: fondamentali territori e comunità; Povertà energetica, più di 1 milione di famiglie ha rinunciato a scaldarsi; Transizione equa e povertà energetica: Ue al fianco dei Comuni italiani con bando Epah.

Transizione equa e povertà energetica: Ue al fianco dei Comuni italiani con bando EpahA Roma si è svolta la quinta Conferenza nazionale sulla povertà energetica promossa da RETE ASSIST, Fondazione Banco dell’energia e AISFOR, in collaborazione con GSE - Gestori dei Servizi Energetici ... interris.it

Povertà energetica, più di 1 milione di famiglie ha rinunciato a scaldarsiÈ quanto emerge dalla V Conferenza nazionale sulla povertà energetica, promossa da Rete Assist, Fondazione banco dell’energia e Aisfor, in collaborazione con Gse. Istituzioni, enti di ricerca e operat ... vita.it

Il bando europeo #Epah rafforza il collegamento tra le #politicheclimatiche, gli strumenti europei e nazionali e le iniziative locali per una #transizione equa e il contrasto alla #povertàenergetica x.com

A seconda delle fonti viene chiamato “decreto bollette” o “decreto energia”. Il secondo nome, però, è più aderente alla realtà. Nel decreto approdato finalmente in Consiglio dei ministri mercoledì 18 febbraio, le misure contro la povertà energetica sono solo un - facebook.com facebook