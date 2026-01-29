Dalle lavatrici Candy al sociale | la famiglia Fumagalli raddoppia il suo impegno per i bambini autistici

La famiglia Fumagalli ha deciso di aumentare il suo impegno a favore dei bambini autistici. Hanno aperto un centro che non si limita alle terapie, ma diventa anche un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo di nuovi progetti. Un luogo che vuole offrire supporto concreto e innovazione, puntando a migliorare la vita dei piccoli e delle loro famiglie.

Un vero e proprio polo di riferimento non soltanto per le terapie ma anche un incubatore scientifico per progetti e attività di ricerca sull’autismo. Questo è il Centro Bluemers di Agrate Brianza, la struttura clinico-riabilitativa che dall’ottobre 2024 supporta le famiglie che convivono.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Candy Lavatrice Ricerca oncologica, Fondazione Humanitas Sicilia premia i talenti e raddoppia il suo impegno Inclusione, 20 bambini autistici al Complesso La Fenice con Autismo Campania Onlus Al Complesso La Fenice, si è svolto l’evento dedicato a 20 bambini autistici con il supporto di Autismo Campania Onlus. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Candy Lavatrice Argomenti discussi: Le 5 migliori lavatrici da 9 kg da acquistare; Le 10 migliori lavatrici per prenderti cura del tuo guardaroba (e preservarlo a lungo); Lavasciuga Candy Smart in offerta a 302,99 euro su eBay; BSSTORE Cerniera Incasso Lavatrice Equivalente a 92784297 Made In Italy. Dalle lavatrici Candy al sociale: la famiglia Fumagalli raddoppia il suo impegno per i bambini autisticiA poco a poco più di un anno dall’inaugurazione del centro di eccellenza nasce la fondazione per sostenere le famiglie economicamente le famiglie con bambini con autismo ... monzatoday.it Dalle lavatrici all’hub della logistica: Haier, c’è un piano per la Candy. Ma se ne vanno cinquanta operaiBrugherio (Monza) – Finita per sempre la produzione di lavatrici nello storico stabilimento Candy di Brugherio, la proprietà cinese del gruppo fondato dalla famiglia Fumagalli, immagina un nuovo ... ilgiorno.it Lavatrice Candy RapidÓ RO14146DWMCT/1-S 14 kg classe A , #lavatrice #soloperaffare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.