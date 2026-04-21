maggioranza bulgara

Giorni fa Elly Schlein, festeggiando l'elezione di Péter Magyar, ha detto che "Il tempo della destra è finito". E infatti in Ungheria adesso le destre che governano sono tre: quella moderata, quella di Orbán e quella radicale. Con diverse sfumature di euroscetticismo. In Bulgaria invece - con le proverbiali percentuali bulgare - ha stravinto Rumen Radev, leader di un partito che si dice progressista ma di chiara impronta sovranista e filorussa che si oppone all'immigrazione illegale, ai prestiti all'Ucraina, allo strapotere della Commissione europea su energia, green economy e politiche di bilancio; e che difende gli interessi del popolo bulgaro, i confini nazionali e il modello di famiglia tradizionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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