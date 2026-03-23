Referendum Giustizia a Napoli vittoria bulgara del No | oltre il 70%

A spoglio ancora in corso, a Napoli si profila un successo ‘bulgaro’ del No al Referendum sulla Giustizia, superiore al già cospicuo risultato nel resto della Campania. Nell’area metropolitana, la riforma Nordio è stata bocciata dal 71,71% (265.960sezioni su 674.070). Nel Comune di Napoli, il No sale addirittura al 75,83% (80.030 sezioni su 251.071) Pesca illegale e rischi sanitari, controlli e sequestri per oltre una. Donne investite e uccise a Napoli: arrestato il conducente, era alla. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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