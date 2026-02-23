Arpa e pianoforte incantano l’infanzia all’Ambasciata bulgara

L’iniziativa di musica e beneficenza all’Ambasciata bulgara a Roma ha coinvolto bambini e adulti grazie a un concerto di arpa e pianoforte. La causa principale è stata raccogliere fondi per sostenere progetti educativi dedicati ai più piccoli. I musicisti hanno interpretato brani che hanno emozionato il pubblico presente, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. L’evento ha attirato numerosi spettatori e ha regalato momenti di pura emozione.

L'Ambasciata della di Bulgaria a Roma si è trasformata in un palcoscenico di note e poesia il 19 febbraio, con un concerto dedicato all'infanzia che ha unito musica e beneficenza. La ventesima edizione della Rassegna musicale La piccola armonia ha celebrato il legame tra musica e mondo dell'infanzia, con un evento che ha protagonisti giovani talenti e grandi compositori. L'iniziativa, ideata e curata da Tiziana Martino de Carles Marconi, ha riunito appassionati sotto l'egida dell'Inner Wheel Club Roma Eur e del Rotary Club Roma Eur, con il ricavato devoluto alla Cooperativa Garibaldi per l'inclusione dei ragazzi con fragilità.

Venti Lucenti e Lo Schiaccianoci: un viaggio tra infanzia vissuta e infanzia da ritrovareVenti Lucenti e Lo Schiaccianoci sono due capolavori che richiamano l'infanzia, ma anche il suo senso perduto e ritrovato.

