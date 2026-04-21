Maggio Feriolese

La festa di maggio a Feriole si tiene ormai da 45 anni e coinvolge la parrocchia locale. Durante l’evento vengono serviti piatti tradizionali come bigoli, tagliatelle e pasticcio, preparati con prodotti fatti in casa. Anche i dolci sono realizzati nel laboratorio della parrocchia, secondo le ricette tradizionali. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando numerosi partecipanti della zona.

Trattasi di festa ormai storica della Parrocchia di Feriole giunta ormai alla 45esima edizione.I prodotti del menù (bigoli, tagliatelle, pasticcio e relativi sughi) sono di produzione propria, così come i dolci. Tutti i sabato sera sarà presente un'area giovani con musica dal vivo. Sabato sera.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Festival del Maggio e Maggio Aperto: una sinfonia perfettaPresentato il programma di “Maggio aperto” assieme alle otto principali istituzioni musicali fiorentina; tra le novità “Una Traviata da cortile” di e... 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: il cartellone di “Maggio aperto”FIRENZE – È stato presentato il cartellone di “Maggio aperto”, il mosaico di collaborazioni con le maggiori istituzioni del territorio incluse...