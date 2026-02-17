Benessere all’Hotel Columbia Terme a prezzi esclusivi

A causa delle temperature ancora basse di marzo, molte persone cercano un rifugio caldo e rilassante. L’Hotel Columbia Terme offre pacchetti a prezzi scontati per chi vuole rinnovare le energie prima dell’arrivo della primavera. Con le sue vasche termali e il centro benessere, l’albergo invita gli ospiti a prendersi una pausa durante questa stagione di transizione.

Marzo segna il passaggio tra il freddo dell'inverno e i primi segnali di primavera. È il momento ideale per concedersi una pausa rigenerante e preparare il corpo al cambio di stagione. L'Hotel Columbia Terme di Abano propone due soggiorni speciali pensati per unire relax, trattamenti benessere e il piacere della pensione completa. Dal 9 al 13 marzo è disponibile un soggiorno di 4 notti e 5 giorni che include pensione completa con bevande ai pasti, accesso illimitato alla piscina termale, pacchetto rigenerante con scrub e oleazione corpo abbinati a massaggio testa e nuca, consulto chinesiologico e tour guidato a Padova o nei dintorni.

L’Hotel Columbia Terme di Abano presenta due nuovi percorsi benessere, ideati per soddisfare diverse esigenze.

