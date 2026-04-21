Mafia e aste immobiliari | svelato il piano per truccare i bandi

Un'operazione di polizia ha portato all'arresto di 32 persone tra i quartieri dello Sperone e Brancaccio, evidenziando un sistema complesso di infiltrazioni criminali nel settore delle aste immobiliari pubbliche. Durante le indagini sono stati scoperti metodi per manipolare le gare e favorire interessi illeciti. La vicenda ha coinvolto diverse figure e ha fatto emergere un quadro di pratiche fraudolente legate al mercato immobiliare.

Un’operazione di polizia che ha colpito 32 persone tra lo Sperone e Brancaccio ha messo in luce un sofisticato meccanismo di infiltrazione criminale nel mercato immobiliare pubblico. Al centro del sistema, un consulente palermitano di 37 anni, Giuseppe Vulcano, viene accusato di aver orchestrato un metodo per manipolare le aste giudiziarie a favore della famiglia mafiosa di Brancaccio, sfruttando la sua attività di consulenza contabile e tributaria pur non essendo iscritto ad alcun albo professionale. L’inganno dietro i bandi: il modus operandi del sistema Vulcano. Le indagini condotte dalla Dda descrivono una strategia precisa volta a distorcere la concorrenza nelle procedure di vendita degli immobili pignorati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mafia e aste immobiliari: svelato il piano per truccare i bandi Notizie correlate Leggi anche: Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia "Compravendite immobiliari senza sorprese": ciclo di formazione per agenti immobiliariPisa, 10 marzo 2026 – Prende il via “Compravendite immobiliari senza sorprese”, il ciclo di incontri di formazione dedicato agli agenti immobiliari... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mafia, gli affari dei boss appena scarcerati sulle aste giudiziarie: 32 arresti a Palermo; Mafia, boss scarcerati tornano al comando: pizzo, incendi e affari nelle aste giudiziarie; Mafia, il blitz a Brancaccio: dalle aste giudiziarie truccate ai testamenti falsi e alle estorsioni, ecco gli affari del clan; Blitz antimafia a Palermo: 32 fermi. Indagati anche notaio e funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Da Lo Presti a Nicchi, 100 cose aperte: le mani dei boss sulle asteGrazie al lavoro di Vulcano i boss mettono le mani sugli immobili pignorati che vanno all’asta. Scoraggiano le offerte e si aggiudicano, attraverso dei prestanome, ville e case a prezzi vantaggiosi. E ... livesicilia.it Mafia, gli affari dei boss appena scarcerati sulle aste giudiziarie: 32 arresti a PalermoNon si ferma con il carcere l’attività dei clan mafiosi della zona orientale di Palermo. Dopo aver scontato le condanne, alcuni esponenti storici dei mandamenti di Brancaccio e Corso dei Mille sono to ... tp24.it #PALERMO – Una pedina trasversale della mafia moderna, un consulente per gli affari - facebook.com facebook Previsioni de Il Tempo, Scarpinato e l’inchiesta Mafia-appalti: cosa c’è da chiarire. Guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube. @Capezzone #iltempoquotidiano #danielecapezzone #scarpinato x.com