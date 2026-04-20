Madrid Open | l’invasione azzurra sfida la terra rossa con Sinner

A Madrid, nei campi della Caja Mágica, si sta svolgendo il torneo Mutua Madrid Open, che si tiene dal 21 aprile al 3 maggio. La competizione include sia il Masters 1000 ATP sia il WTA 1000, portando in campo alcuni dei migliori giocatori del circuito internazionale. Tra i protagonisti, un atleta italiano sta affrontando la sfida sulla terra rossa, mettendo in mostra le proprie capacità nella fase principale del torneo.

Il tennis d’élite si sposta nei campi della Caja Mágica di Madrid, dove dal 21 aprile al 3 maggio si disputeranno i prestigiosi tornei Mutua Madrid Open, includendo sia il Masters 1000 ATP che il WTA 1000. La competizione sulla terra rossa vedrà l’Italia protagonista con una delegazione numerosa guidata dal successo recente di Jannik Sinner, che arriva in Spagna dopo aver trionfato nelle ultime sfide su diverse superfici. L’avanzata azzurra sulla terra rossa spagnola. La concentrazione del pubblico sportivo si stringe attorno alla spedizione italiana, che vede in Jannik Sinner il punto di riferimento assoluto dopo le vittorie ottenute a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid Open: l’invasione azzurra sfida la terra rossa con Sinner Notizie correlate Sinner, la terra rossa si tinge d’azzurro, Jannik domina il ranking e punta Madrid: semifinale per la storia e possibile derby con MusettiMentre i detrattori paventavano un calo di tensione e i più ansiosi uno stop all’assalto del ranking Atp da parte del ritrovato numero uno, Jannik... Sinner, parte l’assalto al "tabù" terra rossa. Sfida Alcaraz per il n.1 con l’obiettivo ParigiVa bene il Sunshine Double, ma quando il circuito arriva a Monte Carlo ai giocatori si allarga il sorriso.