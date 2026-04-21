La diciottenne di origini vigevanesi, Tyra Grant, ha ottenuto un risultato importante al Masters 1000 di Madrid, riuscendo a qualificarsi per il tabellone principale del torneo. La sua vittoria rappresenta un passo avanti nella sua carriera tennistica, superando avversarie di livello elevato nel percorso di qualificazione. Grant si è distinta per la sua prestazione convincente, aprendo così le porte a una nuova fase della competizione.

La giovane promessa del tennis vigevanese, Tyra Grant, ha conquistato oggi il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. La diciottenne ha superato l’ungherese Panna Udvardy, attualmente numero 78 del ranking mondiale, dopo una battaglia durata due ore sulla terra rossa della Caja Magica. Il risultato finale è stato di 0-6, 6-3, 6-2, un punteggio che racconta la capacità di reazione della tennista dopo un primo set totalmente in dominio dell’avversaria. La scalata tattica tra Madrid e il circuito minore. Il successo nella capitale spagnola non è un caso isolato, ma il punto di arrivo di un percorso di crescita costante. Nelle ultime 24 ore, la ragazza di Vigevano ha dimostrato una solidità fisica e mentale fuori dal comune, riuscendo a battere due giocatrici appartenenti alla top 100 del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, miracolo Tyra Grant: la diciottenne abbatte la top 100

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