Madonna lancia un appello | ricompensa a chi le restituisce il costume rubato al Coachella

Dopo il festival musicale dello scorso weekend, Madonna ha fatto sapere di aver messo una ricompensa per chi le restituirà alcuni dei suoi costumi di scena scomparsi. L'artista ha annunciato pubblicamente l'iniziativa, chiedendo aiuto nel ritrovare gli abiti rubati durante l'evento. La richiesta è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza fornire dettagli sui costumi o sulle modalità di consegna.

Madonna lancia un appello (con ricompensa) per ritrovare alcuni dei suoi abiti di scena scomparsi dopo il Coachella dello scorso weekend. Non semplici costumi, ma pezzi di archivio a cui la cantante è particolarmente legata: «Non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia», ha scritto su Instagram. Gli abiti rubati e il loro valore simbolico. Tra gli oggetti spariti ci sono la giacca viola, il corsetto e l’abito indossati durante l’apparizione a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter, venerdì sera in California. Oltre a questi, sarebbero scomparsi anche altri oggetti provenienti dal suo archivio personale, tutti risalenti allo stesso periodo.🔗 Leggi su Open.online

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