Durante il festival musicale, una cantante nota ha fatto notizia per aver perso alcuni vestiti durante la sua esibizione. La stessa artista ha annunciato di essere disposta a offrire una ricompensa per recuperarli. La performance si è conclusa con questa richiesta, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La cantante aveva già partecipato al festival in passato, lasciando un segno nel pubblico e nella cronaca dell’evento.

Al Coachella, dove ogni dettaglio diventa dichiarazione di stile e ogni apparizione si trasforma in manifesto pop, Madonna ha fatto molto più che salire sul palco accanto a Sabrina Carpenter: ha riportato in scena un pezzo della sua storia. E ora quella stessa storia sembra essersi dissolta nel backstage del festival più glamour al mondo. La cantante è apparsa a sorpresa, avvolta in un look total purple dal forte impatto scenico: corsetto strutturato, giacca sartoriale, guanti, calze e stivali. Un ensemble teatrale, perfettamente in linea con l’estetica di una performer che da sempre sa trasformare la moda in linguaggio. Ma non si trattava di semplici abiti da performance.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Madonna disperata, persi i vestiti del Coachella: “Offro una ricompensa”

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Sparito il costume vintage di Madonna del 2006 dopo lo show con Sabrina Carpenter al Coachella. La popstar offre una ricompensa: “Quei capi sono parte della mia storia”Al Coachella, dove tutto è spettacolo e ogni dettaglio sembra studiato al millimetro, può succedere anche questo: spariscono i vestiti di scena.

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