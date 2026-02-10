Un giorno sono tornato a casa e i miei figli erano spariti | la storia di un papà italiano in Giappone

Un giorno, Michele Dall'Arno è tornato a casa e ha trovato i suoi figli scomparsi. Sono passati più di tre mesi e mezzo da allora, e nonostante abbia cercato in tutti i modi, non è ancora riuscito a riabbracciarli. La sua storia racconta di un papà italiano che vive in Giappone e si trova improvvisamente lontano dai propri figli, portati via dalla moglie.

La storia di Michele Dall'Arno, 42enne italiano docente universitario in Giappone, che da tre mesi e mezzo non può vedere più i suoi figli, portavi via dalla moglie.

