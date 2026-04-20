Madonna derubata dopo Coachella | spariscono i costumi storici offre una ricompensa

Dopo la sua esibizione al Coachella, la cantante ha denunciato il furto di alcuni costumi vintage che aveva indossato durante la performance di venerdì 17 aprile, insieme a Sabrina Carpenter. Tra i capi scomparsi ci sono costumi storici legati alla sua carriera. Madonna ha deciso di offrire una ricompensa per chi ritroverà gli oggetti trafugati. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Brutta sorpresa per Madonna dopo la sua recente performance al Coachella. La regina del pop ha denunciato alla polizia la scomparsa dei costumi vintage che aveva indossato venerdì 17 aprile durante l’esibizione con Sabrina Carpenter. Allo stesso tempo ha lanciato un appello disperato ai suoi 20 milioni di follower su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yousuke Okayama (@okayatec) Secondo quanto riportato daTMZ Madonna ha presentato un rapporto ufficiale alle autorità per la sparizione dei capi d’abbigliamento. Non si tratta di semplici vestiti di scena, ma di pezzi storici provenienti dagli archivi personali dell’artista, indossati originariamente vent’anni fa durante le sue prime esibizioni americane dei brani dell’album Confessions on a Dance Floor, tra cui una proprio a Coachella.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Madonna derubata dopo Coachella: spariscono i costumi storici, offre una ricompensa Notizie correlate Scomparso sulla neve a Saint Moritz, la madre del 25enne offre una ricompensaTempo di lettura: < 1 minuto “Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un’escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno... Ladri in casa Gudmundsson, colpo da 60mila euro. Il calciatore viola offre una ricompensaFirenze, 13 marzo 2026 – Non è la prima volta che succede: un calciatore è in campo e i ladri entrano in azione. Aggiornamenti e dibattiti Madonna sul palco del Coachella (con Sabrina Carpenter) 20 anni dopoMadonna si esibisce al Coachella e dà un assaggio di Confessions II: eccola sul palco con Sabrina Carpenter. Il video di Amica.it ... amica.it Madonna al Coachella vent’anni dopo: il look di ‘Confessions’ è di nuovo cultoLa scena del clubbing londinese dei primi anni Duemila dialogava dunque con le discoteche newyorchesi sapientemente ritratte in La Febbre del Sabato Sera. Non a caso, durante il tour, Madonna si esibi ... iodonna.it