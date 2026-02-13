Madonie Unesco Global Geopark nuovo presidio turistico in un bene confiscato

A Palermo, il sindaco ha firmato il contratto di comodato d’uso che dà il via a un nuovo polo informativo dedicato al Madonie Unesco Global Geopark, situato in un bene confiscato alla mafia.

Firma del contratto di comodato d'uso che sancisce la nascita di un nuovo polo informativo a Palermo, in via Paolo Paternostro Si consolida il legame tra il capoluogo siciliano e il Madonie Unesco Global Geopark con la firma del contratto di comodato d'uso che sancisce la nascita di un nuovo polo informativo a Palermo. La Regione Siciliana ha formalmente concesso all’Ente Parco delle Madonie (Unesco Global Geopark) l’utilizzo di un immobile di via Paolo Paternostro, vicino piazza Amendola, confiscato alla criminalità organizzata. Il contratto, della durata di sei anni con possibilità di rinnovo tacito, affida all'Ente il compito di trasformare questi spazi in uno sportello informativo volto alla promozione del territorio del Geopark, della città di Palermo e dell'intero contesto regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su madonie unesco

Il Madonie Unesco Global Geopark rappresenta un punto di incontro tra geologia, scuola e territorio, offrendo un ambiente di apprendimento unico.

Le guide ufficiali della Miniera di Salgemma di Wieliczka, in Polonia, hanno visitato il Geopark Unesco Madonie per approfondire le tecniche di escavazione sotterranea e confrontarsi con le peculiarità geologiche italiane.

Ultime notizie su madonie unesco

