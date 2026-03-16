Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura, ha dichiarato che diverse filiere produttive italiane hanno espresso preoccupazioni riguardo all’uso dell’app francese YUKA, evidenziando una certa diffidenza verso questa piattaforma. Ha inoltre affermato di riporre fiducia nel Governo per affrontare la situazione e tutelare gli interessi delle imprese coinvolte.

“Sono state molte in questi giorni le filiere produttive che mi hanno espresso preoccupazioni e timori verso l’utilizzo dell’app francese YUKA. Per loro questa applicazione è pericolosa, fuorviante e antiscientifica perché non fornisce ai consumatori gli adeguati strumenti conoscitivi per poter valutare i prodotti alimentari italiani con la correttezza necessaria che si deve avere quando si invita a scegliere un alimento rispetto ad un altro. Quando si vuole informare il cittadino su quale sia un alimento salubre da uno non salubre bisogna fare molta attenzione. Il rischio che lamentano le filiere, infatti, è che possa innescarsi una concorrenza sleale verso il made in Italy colpendo settori di eccellenza del nostro agroalimentare con ricadute pesanti in termini occupazionali, economici e produttivi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Made in Italy, Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): “YUKA preoccupa filiere. Fiducia nel Governo”

Articoli correlati

Made in Italy, Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): “App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano. Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida, Giorgetti e Schillaci”“La app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l'obiettivo di esercitare sui...

Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura) difende il Made in Italy, “App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano. Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida, Giorgetti e Schillaci”“La app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l’obiettivo di esercitare sui...

Tutti gli aggiornamenti su Mirco Carloni

Temi più discussi: Made in Italy, Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano. Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida, Giorgetti e Schillaci; Made in Italy Mirco Carloni | App francese Yuka minaccia agroalimentare italiano; Made in Italy Mirco Carloni Lega | App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano Depositata interrogazione; Made in Italy Mirco Carloni Pres Comm Agricoltura | App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida Giorgetti e Schillaci.

Made in Italy, Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): YUKA preoccupa filiere. Fiducia nel GovernoSono state molte in questi giorni le filiere produttive che mi hanno espresso preoccupazioni e timori verso l’utilizzo dell’app francese YUKA. Per loro ... affaritaliani.it

Made in Italy, Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano. Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida, Giorgetti e ...La app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l’obiettivo di esercitare ... iltempo.it

Made in Italy, Mirco Carloni (Lega),: "App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano. Depositata interrogazione" x.com

L’allarme arriva in Parlamento: mentre il «Project New Delta» spinge l’export nordafricano a un clamoroso +88%, trema la filiera italiana che vale 4 miliardi. Il presidente della commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, teme per standard sanitari e - facebook.com facebook