Madame rinvia gli instore con i fan | L'emicrania mi mette fuori gioco ma recuperiamo a maggio
La cantante ha annunciato il rinvio degli incontri con i fan previsti in negozi fisici, spiegando di essere colpita da forti attacchi di emicrania. In un messaggio sui social, si è scusata con i fan e ha spiegato che i dolori le impediscono di partecipare agli eventi programmati. Ha inoltre annunciato che gli incontri saranno recuperati a maggio.
Madame ha rinviato gli instore con i fan a causa di forti attacchi di emicrania. La cantante si è scusata con i fan: "Questi dolori mi mettono fuori gioco".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Dargen D’Amico: “Con l’AI avrei chiuso Doppia mozzarella in una settimana, ma mi sono rifiutato”Dargen D'Amico, dopo l'esperienza a Sanremo 2026, ha pubblicato il suo nuovo album "Doppia Mozzarella".
Fiorella Mannoia e l’incontro con De André: “Gli dissi una cosa mentre eravamo al buio, lui mi prese e mi baciò”Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Fiorella Mannoia regala un racconto inedito sul suo legame con Fabrizio De André.