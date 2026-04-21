Madame rinvia gli instore con i fan | L'emicrania mi mette fuori gioco ma recuperiamo a maggio

La cantante ha annunciato il rinvio degli incontri con i fan previsti in negozi fisici, spiegando di essere colpita da forti attacchi di emicrania. In un messaggio sui social, si è scusata con i fan e ha spiegato che i dolori le impediscono di partecipare agli eventi programmati. Ha inoltre annunciato che gli incontri saranno recuperati a maggio.