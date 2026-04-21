La squadra maceratese ha avuto un inizio difficile durante la trasferta a Pomezia, dove la partita si è conclusa con una sconfitta. La partenza, programmata per le prime ore del mattino, ha suscitato critiche tra i tifosi sui social, che hanno messo in discussione questa scelta. La società ha quindi diffuso una risposta alle osservazioni, cercando di chiarire le motivazioni dietro quella decisione.

La società risponde alle critiche dei tifosi sui social secondo cui la partenza di domenica mattina possa avere influito sulla sconfitta a Pomezia. Ma anche l’allenatore Lauro aveva accennato a questo fatto: "Siamo partiti questa mattina presto – aveva detto a fine gara – e forse il viaggio lungo è l’unica giustificazione che posso dare, ma non deve ssere un alibi perché era una gara fondamentale". La Maceratese ha accusato un pessimo avvio come è successo a Castelfidardo e in casa contro la Recanatese. Stavolta la differenza è stata data dalla maggiore qualità dei laziali che hanno fatto centro al primo minuto e al quarto d’ora i biancorossi hanno giocato in 10 per l’espulsione di Siniega.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, un avvio da incubo a Pomezia. E la partenza di prima mattina diventa un caso

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