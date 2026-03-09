La Vanoli Cremona ha affrontato una partita difficile contro Tortona alla Nova Arena, con un avvio complicato che li ha portati a recuperare solo nel secondo tempo. La gara si è conclusa con un punteggio di 85-78 a favore di Tortona, in una sfida in cui Cremona non ha mai smesso di lottare, ma ha subito la solidità degli avversari.

BASKET Cremona paga un inizio da incubo e un finale che premia la solidità di Tortona: 85-78 il risultato alla Nova Arena, al termine di una gara in cui la Vanoli ha avuto però il merito di non uscire mai davvero dal match. Il 12-0 d’apertura costringe Brotto subito al time out, ma la scossa arriva con Jones e l’impatto della panchina: Burns firma il -6 (16-10) e la partita si rimette in carreggiata, pur con Derthona avanti 21-15 al 10’. Nel secondo quarto Cremona completa la rimonta: Casarin è lucido e incisivo, Grant guida un parziale che vale il -3 e Willis impatta dalla lunetta (29-29), prima del 41-38 dell’intervallo. Nella ripresa, tra percentuali basse da tre, Durham trova la nuova parità (41-41) ma i piemontesi rispondono con due fiammate che riportano il margine in doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A. Cremona, avvio da incubo. Recupera solo a metà contro la solida Tortona

