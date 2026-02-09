Dalla partenza a tutta alla caduta e le lacrime | la giornata da incubo di Lindsey Vonn

Dalla partenza a tutta alla caduta e le lacrime, la giornata di Lindsey Vonn si è trasformata in un incubo. L’americana ha deciso di gareggiare nonostante un crociato rotto, ma è scivolata dopo appena 12 secondi. La caduta le ha causato una frattura al femore, e ora si trova in ospedale a Treviso, dove ha già subito un’operazione.

La partenza a tutta, un primo salto, la caduta, poi l’urlo terribile. Il sogno olimpico di Lindsey Vonn si infrange al dodicesimo secondo della discesa a Cortina d’Ampezzo, in una domenica di sole pieno, da cartolina. La gara viene interrotta per ventidue minuti, con Sofia Goggia quasi in partenza che subito s’informa preoccupata. I primi soccorsi arrivano dalla pista, ma è necessario l’intervento dell’elicottero: l’imbrago dura fino all’ambulanza più vicina, da lì è una corsa a sirene spiegate verso il nuovo policlinico Codivilla che viene subito blindato dalle forze dell’ordine. Mentre al pronto soccorso si consuma il dramma della leggenda statunitense, vittima di una frattura scomposta alla gamba sinistra, la connazionale Breezy Johnson vince a sorpresa il primo oro olimpico di Team Usa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla partenza a tutta alla caduta e le lacrime: la giornata da incubo di Lindsey Vonn Approfondimenti su Lindsey Vonn Milano Cortina 2026, come sta Lindsey Vonn dopo la caduta: operata alla gamba sinistra Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento alla gamba sinistra dopo la brutta caduta di ieri a Cortina. Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamo Lindsey Vonn torna a far parlare di sé. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lindsey Vonn Argomenti discussi: Olimpiadi, Sertori: Partenza straordinaria. Tutto il mondo parla della Valtellina; GTA VI, tutto pronto per la partenza della campagna di marketing; Tutto pronto per la partenza della torcia olimpica; Scuola di montagna, partenza da tutto esaurito: Uniti i territori di Pistoia e Lucca per creare imprese sociali. Dalla partenza a tutta alla caduta e le lacrime: la giornata da incubo di Lindsey VonnL'americana aveva scelto di correre nonostante un crociato rotto ma è caduta dopo 12 secondi. È già stata operata a Treviso a causa della frattura del femore ... gazzetta.it Olimpiadi 2026, le immagini fuori dall'ospedale di Treviso dove Lindsey Vonn è stata operata facebook La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è monitorata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera olimpica femminile a Cortina d'Ampezzo. Lo riferisce una fonte al Guardian. La campionessa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.