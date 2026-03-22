Le vendite di macchine agricole in Italia mostrano segnali di ripresa, con un aumento rispetto ai periodi precedenti. Gli incentivi messi a disposizione hanno contribuito a questa spinta positiva nel settore. I dati indicano un miglioramento nelle vendite, confermando una tendenza di crescita nel mercato delle macchine agricole.

di Marco Principini BOLOGNA Arrivano segnali positivi dal mercato delle macchine agricole. Le vendite, in particolare in Italia, hanno registrato un recupero. Secondo gli ultimi dati diffusi da Federunacoma (in foto la presidente Mariateresa Maschio), la federazione nazionale dei costruttori, il consuntivo 2025 si è chiuso con aumento delle immatricolazioni delle trattrici (+13,7%, per un totale di 17.573 unità), delle trattrici con pianali di carico (+45,7%, 771 unità), dei rimorchi (+ 4,1%, 7.812 unità) e dei sollevatori telescopi (+16,4%, 1.216 unità), con il solo calo delle mietitrebbiatrici (-12%, 234 unità). In Emilia-Romagna, le trattrici hanno registrato un +14,9%, le mietitrebbiatrici un calo del 40%, così come sono calate le vendite delle trattrici con pianale di carico (- 13,3%) e dei rimorchi (- 6,6%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macchine agricole, segni di ripresa. Arriva una spinta dagli incentivi

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