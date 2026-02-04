Professore escluso dalla gita perché cieco c’è il lieto fine | Jacopo Lilli potrà accompagnare gli studenti

Jacopo Lilli, il professore della 3ªV dell’istituto Russel Newton di Scandicci, potrà finalmente accompagnare gli studenti in viaggio a Dublino. Inizialmente era stato escluso perché cieco, ma ora le cose sono cambiate. La scuola ha deciso di fare marcia indietro e permettergli di partecipare allo stage linguistico, portando a casa una vittoria importante.

Firenze, 4 febbraio 2026 – L’atteso lieto fine. Jacopo Lilli, il professore della 3ªV dell’istituto Russel Newton di Scandicci che era stato escluso dal viaggio a Dublino perché cieco, potrà andare allo stage linguistico. Il professore è stato convocato dal direttore dell’ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri. Al termine dell’incontro è stata inviata una lettera alla dirigente Anna Maria Addabbo, nella quale si suggerisce “caldamente di coinvolgere il docente nel progetto scolastico, incaricandolo come referente didattico del progetto stesso”. Tagliafferri scrive che “considerato che si tratterebbe, rispetto a tutti gli altri accompagnatori, del docente di lingua inglese, ritengo l’incarico non solo opportuno ma anche doveroso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Jacopo Lilli, il professore escluso dalla gita a Dublino perché cieco, torna a parlare.

La scuola di Scandicci ha deciso di escludere Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente, dal viaggio in Irlanda.

Argomenti discussi: Chi è Jacopo Lilli, il professore cieco escluso dalla gita scolastica in Irlanda. La preside si difende: Atto di responsabilità; Il prof di inglese è cieco, escluso dalla gita a Dublino; Professore escluso dalla gita perché cieco. La preside: Attività troppo complessa; Professore escluso dalla gita perché cieco: il caso a Scandicci.

