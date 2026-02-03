Non può accompagnare i propri studenti alla gita perché non vedente Il Dirigente | La prudenza amministrativa impone una valutazione del livello di responsabilità

Un insegnante di inglese del liceo Russell Newton di Scandicci non accompagnerà gli studenti in Irlanda. La decisione arriva dopo che il dirigente scolastico ha deciso di non far partire l’insegnante, che è non vedente, per motivi di prudenza amministrativa. L’istituto ha preferito evitare rischi e valutare attentamente le responsabilità. La gita, prevista per una classe di Scienze umane, resterà quindi senza il suo insegnante di riferimento.

Un insegnante di inglese del liceo Russell Newton di Scandicci non prenderà parte allo stage linguistico in Irlanda previsto per una classe di Scienze umane. A raccontare la vicenda è il Corriere Fiorentino. Il docente si chiama Jacopo Lilli, ha 40 anni ed è cieco. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Scandicci Scuola Valutazione e scrutini, scarica una checklist di controllo per il Dirigente La presente checklist è uno strumento pratico destinato ai dirigenti scolastici per la verifica dell’applicazione del sistema di valutazione nella scuola primaria. Ricostruzione di carriera: una guida, scadenze e responsabilità del Dirigente La ricostruzione di carriera è un aspetto fondamentale per il personale scolastico, permettendo il riconoscimento del servizio pregresso e l'inquadramento nelle fasce stipendiali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Scandicci Scuola Argomenti discussi: Vertenza Giano, incontro al MIMIT sulla crisi del comparto carta; Schiena dei giovani sotto stress: 1 su 5 ha dolore, +26% di rischio con smartphone e PC; Al via l'Unità Didattica 1; Per la Quaresima dei ragazzi ecco il disco rotante. Famiglie adottive e affidatarie: come accompagnare i genitoriMolte famiglie decidono di adottare o prendere in affido un bambino o una bambina, è un cammino fatto di molti cambiamenti. Le famiglie adottive – e anche quelle affidatarie – hanno bisogno, come ... savethechildren.it Sky tg24. . A #Niscemi riaprono le scuole dopo la frana che ha sconvolto il paese. Per accompagnare il rientro in classe degli studenti sarà attivo un pool di psicologi. La dirigente scolastica Anna Maria Alesci ammette: «Sarà un rientro difficile, ma cerchiamo d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.