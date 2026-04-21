Caso Salis | epurati gli assistenti scoppia il caso al Parlamento UE

Al Parlamento europeo, è stato annunciato che Mattia Tombolini non è più tra gli assistenti parlamentari di Ilaria Salis. La notizia ha suscitato attenzione in ambito politico, mentre sono stati rimossi anche altri collaboratori. La decisione riguarda un cambiamento nello staff dell’eurodeputata, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle ragioni di tali modifiche. La vicenda ha attirato l’attenzione di osservatori e media, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali.

Mattia Tombolini non figura più tra gli assistenti parlamentari di Ilaria Salis presso il Parlamento europeo. La decisione arriva in seguito alle tensioni nate dopo la gestione della manifestazione No Kings a Roma, quando l’eurodeputata è stata al centro di polemiche per i controlli sulla polizia. Il caso solleva interrogativi diretti sull’identità dei collaboratori che operano nelle istituzioni europee e sui legami con ambienti radicali. Profilo degli assistenti e questioni giudiziarie. Il movimento attorno alla figura di Ilaria Salis ha messo in luce nomi che richiamano contesti di militanza estrema. Ivan Bonnin, figura riconducibile all’area antagonista bolognese, presenta precedenti giudiziari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Salis: epurati gli assistenti, scoppia il caso al Parlamento UE Notizie correlate Caso Deranque, Macron zittisce Meloni: “Non commenti gli affari francesi”. Scoppia il caso diplomaticoIl panorama diplomatico europeo si arricchisce di un nuovo capitolo di tensione tra Parigi e Roma, confermando una relazione che, nonostante i... Dazi, al Parlamento Ue riparte l’iter di ratifica dell’accordo con gli Usa. “Ma sarà congelato in caso di minacce alla nostra sicurezza”La Commissione per il Commercio Internazionale del Parlamento europeo è tornata a sedersi al tavolo per ratificare l’accordo sui dazi tra gli Stati... Contenuti di approfondimento Caso Salis, arriva l’archiviazione: chiuso il procedimento in UngheriaDopo mesi di tensioni, chiuso il caso giudiziario contro l’eurodeputata monzese. Decisiva l’immunità votata a Strasburgo. Sullo sfondo, la sconfitta politica di Orbán. mbnews.it Ilaria Salis e la casa in comune con l'assistente Ivan Bonnin, le accuse di FdIL'eurodeputato Stefano Cavedagna chiede verifiche sul possibile uso irregolare di fondi pubblici e la restituzione delle somme eventualmente illegittime. Secondo il quotidiano Il Giornale, dopo un ... tg24.sky.it