Studenti e religione | Ferrara sopra la media nazionale per rinunce all’IRC trend in crescita su tutto il territorio

A Ferrara, più di un studenti su tre sceglie di non frequentare l’ora di religione cattolica. Il dato è superiore alla media nazionale e continua a crescere, portando a un dibattito acceso sulle scelte delle famiglie e sulle politiche scolastiche.

Uno studente su tre a Ferrara rinuncia all'ora di religione cattolica, un dato che riflette una tendenza nazionale in costante crescita e che apre un dibattito complesso sul futuro dell'insegnamento della religione nelle scuole italiane. Il dato, emerso da un'analisi dell'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti (Uaar) basata sui dati del Ministero dell'Istruzione, rivela un quadro sempre più sfumato, con differenze significative tra le diverse regioni e province del Paese. A Ferrara, la percentuale di studenti che scelgono di non frequentare le lezioni di religione cattolica si attesta al 29,6%, un valore che la pone al di sopra della media regionale e che evidenzia una crescente disaffezione verso questo tipo di insegnamento.

