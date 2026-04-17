Nella regione si registrano livelli di consumo di cocaina e hashish superiori alla media nazionale, secondo un rapporto su un campione di 250.000 persone. Sono aumentati anche i consumi di ketamina, mentre si è verificato un calo nell’uso di eroina. L’indagine evidenzia come queste sostanze rappresentino un problema diffuso tra la popolazione locale, definita come una vera e propria pandemia invisibile.

IL REPORT. Salgono anche i consumi di ketamina, mentre cala l’eroina. L’indagine su 250mila abitanti: «Una pandemia che nessuno vuole vedere». Nella Bassa Bergamasca e nell’Isola si consuma più cocaina e hashish rispetto alla media italiana, mentre cala in modo significativo l’eroina. È il quadro che emerge dalle campagne di monitoraggio realizzate tra il 2025 e il 2026 dal Centro per la cura delle dipendenze Aga di Pontirolo Nuovo, con l’Istituto Mario Negri IRCCS e in collaborazione con Uniacque e Cogeide. L’analisi delle acque reflue di 44 Comuni, per un totale di circa 250mila abitanti, restituisce dati considerati rappresentativi dell’intera provincia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Droga, allarme nella Bassa e nell’Isola: cocaina e hashish sopra la media nazionale

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