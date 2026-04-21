L’attentato a Trump una messinscena per l’Iran – La diretta

Nel 53° giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, si segnala che il vicepresidente americano si recherà a Islamabad per riprendere i negoziati. La visita avviene mentre si avvicina la scadenza dell’ultimatum lanciato dall’ex presidente Trump agli ayatollah, con l’atmosfera segnata da tensioni e polemiche sull’attentato a Trump, definito da alcune fonti come una messa in scena per l’Iran.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online

Iran, Trump esulta per l’attacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

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