Dl sicurezza soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare Gli avvocati contro la maggioranza | Eliminate la norma che ci coinvolge

Al Senato è stato presentato un emendamento al decreto sicurezza che introduce un compenso per gli avvocati che forniscono assistenza e consulenza ai migranti intenzionati a presentare domanda di rimpatrio volontario. La misura mira a incentivare i professionisti a coinvolgere i migranti in questa procedura. Tuttavia, gli avvocati si sono detti contrari alla norma e chiedono che venga eliminata dal testo del decreto.

Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso economico anche per l’avvocato che offre consulenza legale e informazioni al migrante che presenta domanda di rimpatrio volontario. In altre parole, arriva una sorta incentivo per spingere alla remigrazione. A presentare e approvare l’emendamento è stato il centrodestra unito e nel testo si fa riferimento anche ad accordi da stipulare “con il Consiglio nazionale forense ” (Cnf), cioè con l’organo istituzionale di rappresentanza degli avvocati, che avrà un suo ruolo nei contributi economici da pagare ai legali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma che ci coinvolge” Notizie correlate Nel decreto Sicurezza c’è un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti migrantiSe un avvocato convince il proprio cliente ad accettare il rimpatrio volontario, riceverà un bonus economico: 615 euro, la stessa somma che riceverà... Leggi anche: Lo scatto d’orgoglio dei senatori di maggioranza che bocciano il dl sicurezza Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Dl Sicurezza, Matera (FdI): stop a spacciatori e pene più severe per criminali. Dl sicurezza, stretta sul piccolo spaccio e deroghe al divieto di coltelli: sì del Senato, tutte le misureROMA Un decreto nato con la dichiarata intenzione di arginare il rischio di guerriglie urbane - vedi Askatasuna - ma ci è mancato poco per vederne esplodere una nell'Aula del Senato. ilgazzettino.it Dl sicurezza: le misureApprovato dal Senato il Dl sicurezza, ora passa alla Camera per la conversione definitiva in legge. Tra le misure: norme su Daspo, coltelli e compenso agli avvocati per i rimpatri ... studiocataldi.it