Nel 1996, il panorama politico italiano si presenta frammentato con importanti cambiamenti. Dopo il divorzio tra Berlusconi e Bossi, si assiste a un rafforzamento di diverse forze di centrosinistra e sinistra. In questo scenario, si verificano questioni interne tra leader storici, con il coinvolgimento di figure di primo piano e l’ingresso di nuovi personaggi nel panorama politico nazionale. La situazione si evolve in un contesto di tensioni e riorganizzazioni politiche.

Il 1996 è l’anno delle elezioni politiche in Italia. Berlusconi e Bossi hanno divorziato. Al contrario, il Pds che nel frattempo è passato dalla guida di Achille Occhetto a quella di Massimo D’Alema, tenta di organizzarsi con un accordo al centro, con i Popolari, eredi dell’ala sinistra della Dc, e con la sinistra di Rifondazione comunista. Una coalizione larga che va sotto il nome di Ulivo. A destra, rotto il Polo, Berlusconi corre insieme a Gianfranco Fini, che dal 1995 è protagonista della svolta di Fiuggi, che traghetta gli eredi del Movimento sociale verso Alleanza nazionale e più stabili prospettive di governo. Umberto Bossi, che ha condiviso con D’Alema e la sinistra l’esperienza del governo tecnico di Lamberto Dini, si posiziona sulla frontiera del secessionismo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Ulivo si spezza. Prodi, Bertinotti e l’arrivo di D’Alema

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