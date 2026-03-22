Questa settimana la rubrica si concentra sul referendum sulla giustizia, con protagonisti politici come Prodi, D’Alema e Letta, che sono stati indicati come i peggiori della settimana. La discussione si è concentrata principalmente sulle posizioni assunte da queste figure, mentre si è osservato come il dibattito si sia sviluppato attorno alle loro dichiarazioni e alle loro scelte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Amici del Podio, questa settimana non possiamo non dedicare tutta la nostra rubrica al referendum sulla giustizia. Lo so, sarete un po’ stufi, ma ascoltate: vi facciamo vedere tutte le contraddizioni della sinistra. Tutti quelli che si auspicavano che la giustizia cambiasse, venisse riformata e, invece, oggi hanno cambiato idea. Il motivo? Beh, perché a riformarla è un governo di centrodestra. Andiamo per ordine! Al terzo posto del Podio Romano Prodi. Il vecchio leader della sinistra avrebbe voluto cambiare la giustizia già nel 2007 con un disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere. Oggi, invece, si dice contrario. Com’è possibile? Eppure, a sinistra sembrano non essere molto lucidi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal "Sì, cambiamo" al "No". Prodi, D’Alema, Letta: ecco i peggiori della settimana

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