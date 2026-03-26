Calcio Napoli caso Lukaku | atteso a Castel Volturno resta in Belgio ad allenarsi

L’attaccante non si è presentato a Castel Volturno come programmato dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, preferendo rimanere in Belgio per allenarsi. Questa decisione ha suscitato malumore tra i dirigenti del club partenopeo, che si aspettavano il suo rientro in Italia. La situazione è al centro di discussioni tra le parti coinvolte, senza al momento comunicazioni ufficiali.

L’attaccante non è rientrato in città come previsto dopo aver lasciato il ritiro della nazionale: scelta che avrebbe creato malumore nel Calcio Napoli. Nuovo capitolo nella gestione del recupero fisico di Romelu Lukaku. L’attaccante era atteso a Castel Volturno per riprendere ad allenarsi con il Calcio Napoli, ma è rimasto in Belgio per proseguire la preparazione ad Anversa. La decisione ha sorpreso il club azzurro, che si aspettava il rientro del centravanti dopo l’annuncio ufficiale relativo alla sua uscita dal ritiro della nazionale belga. Lukaku era stato inizialmente convocato per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, ma il Napoli aveva comunicato che il giocatore non avrebbe partecipato ai test internazionali per concentrarsi sul recupero della migliore condizione fisica in vista del campionato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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