Sofia Goggia si è aggiudicata il bronzo nella discesa libera di Milano-Cortina, portando a casa la prima medaglia di questa edizione. Dopo aver già vinto un oro e un argento in passato, ora si prende anche il bronzo, sorride soddisfatta e ricorda un aneddoto con Tomba, che le avrebbe chiesto di toccare il suo bronzo perché lui ha solo ori. È un risultato che porta in alto il brand della sciatrice italiana, sempre più protagonista sulle piste olimpiche.

Sofia Goggia ha vinto il bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dopo l’argento e l’oro alle due precedenti Olimpiadi. L’intervista al Corriere dello Sport. L’intervista a Sofia Goggia. Bilancio: “Portare a casa una medaglia, al di là del colore, ed essere sul podio olimpico della discesa libera in tre edizioni diverse è qualcosa di speciale ed estremamente raro. Di questo sono molto contenta”. La gara: “Se devo guardare solo la sciata, ci sono state tante imperfezioni. Sullo schuss delle Tofane ho saltato troppo, sono uscita dal blu e mi sono sentita lentissima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Goggia: “Ho incontrato Tomba, mi ha chiesto di fargli toccare il bronzo perché lui ha solo ori”

Approfondimenti su Goggia Tomba

Dopo aver conquistato il bronzo nella discesa a Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha raccontato cosa le ha detto Alberto Tomba appena ha visto il risultato.

Tommaso Zorzi ha assistito a un episodio di razzismo nel parco di Milano, mentre passeggiava con il suo cane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Goggia Tomba

Argomenti discussi: Sofia Goggia racconta il divertente siparietto con Tomba sul bronzo alle Olimpiadi: Mi ha detto che lui...; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Olimpiadi, il grande show a San Siro per la cerimonia di apertura. Tomba e Compagnoni ultimi tedofori a Milano, Thoeni e Goggia a Cortina; MILANO CORTINA Milano-Cortina 2026: Tomba, Compagnoni e Goggia accendono la festa olimpica.

Sofia Goggia racconta il divertente siparietto con Tomba sul bronzo alle Olimpiadi: Mi ha detto che lui...L'atleta bergamasca ha rivelato di aver incontrato la leggenda dello sci italiano che ha vinto cinque medaglie alle Olimpiadi: tre ori e due bronzi ... corrieredellosport.it

Goggia: «Alberto Tomba ha guardato il colore della mia medaglia di bronzo e mi ha riso in faccia dicendomi: Sai, io ho vinto solo l'oro»La sciatrice scherza raccontando l'aneddoto dopo il bronzo vinto sulla Olympia delle Tofane ... video.corriere.it

Cortina d'Ampezzo, Sofia Goggia: "Una grande emozione ricevere la torcia da Gustav Thöni". La cerimonia di apertura dei Giochi rimarrà impressa per sempre soprattutto negli atleti. Abbiamo incontrato Federica Brignone e Sofia Goggia. x.com

La cerimonia di apertura dei Giochi rimarrà impressa per sempre soprattutto negli atleti. Abbiamo incontrato Federica Brignone e Sofia Goggia facebook