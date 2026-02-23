Domenico era in attesa da 2 anni e poteva aspettare | perché usare il cuore ghiacciato? | il giallo dell’ok fantasma al trapianto

Domenico è morto dopo un intervento di trapianto che aveva ricevuto senza il consenso ufficiale, causando polemiche sulla gestione delle autorizzazioni. La notizia si diffonde mentre si scopre che l’elenco degli indagati si sta allungando e coinvolge più persone. Le indagini si concentrano sulle decisioni prese in modo poco trasparente, sollevando dubbi sulla correttezza delle procedure. Le autorità continuano a raccogliere prove per fare chiarezza.

Napoli – I rumors della scorsa settimana trovano conferma. Si allunga la lista degli indagati per la morte del piccolo Domenico Caliendo: salgono a sette, ed è probabile che nelle prossime ore l’elenco cresca ancora. Sono sei medici napoletani, cui si aggiunge una dirigente del Monaldi che avrebbe preso parte al pool coinvolto nel trapianto del cuore deteriorato. La svolta emerge dalla richiesta di accertamento tecnico irripetibile depositata nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm Tittaferrante, sotto il coordinamento dell’aggiunto Antonio Ricci. Lo strumento serve a cristallizzare la prova prima dell’eventuale dibattimento, consentendo di effettuare l’autopsia con un pool di consulenti nominati dagli indagati e dalla difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Domenico, due mesi di agonia: dal trapianto con il cuore “ghiacciato” alla morte – Le tappe della vicendaDomenico, un bambino di due anni di Nola, è morto dopo due mesi di lotta.

Domenico è morto. Il trapianto con il cuore bruciato, l'attesa di un nuovo organo, l'incompatibilità: la ricostruzione degli ultimi 20 giorniDomenico, un bambino di otto anni, è morto dopo un lungo calvario legato a un trapianto di cuore fallito.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: La storia di Domenico: il trapianto al Monaldi il 23 dicembre, il cuore bruciato dal ghiaccio secco da Bolzano a Napoli, i 60 giorni di lotta e l'inchiesta; Domenico è morto. Il trapianto con il cuore bruciato, l'attesa di un nuovo organo, l'incompatibilità: la ricostruzione degli ultimi 20...; Il cuore congelato, il trapianto, l’inchiesta, la morte: le tappe della vicenda del bimbo di Napoli; Bimbo trapiantato, il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro piccolo.

Domenico è morto. Il trapianto con il cuore bruciato, l'attesa di un nuovo organo, l'incompatibilità: la ricostruzione degli ultimi 20 giorniIl piccolo Domenico ha smesso di soffrire e ha esalato il suo ultimo respiro. A comunicarlo è l’Azienda Ospedaliera dei Colli questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, con una nota. ilmessaggero.it

Domenico, dal trasporto con ghiaccio secco al trapianto di cuore fallito: la catena di errori che ha portato alla morte del bimbo di due anniIl piccolo era affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa ed era ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di un trapianto ... affaritaliani.it

L’errore umano, la cura che diventa danno. L’attesa, il dolore privato e quello condiviso nella storia avvenuta a Napoli del piccolo Domenico. Una vicenda drammatica che ha fermato il Paese - facebook.com facebook