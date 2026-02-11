Il Napoli tra le possibili destinazioni di Federico Chiesa in estate | la voce dall' Inghilterra

Il Napoli potrebbe essere una delle prossime tappe di Federico Chiesa. L’attaccante italiano sta valutando l’idea di lasciare il Liverpool questa estate, dove ha giocato due stagioni senza trovare molto spazio. La situazione si fa interessante e il calciatore sta riflettendo sulle sue opzioni, con il club partenopeo che si fa avanti come possibile destinazione.

Il Napoli è tra le possibili destinazioni future di Federico Chiesa. L'attaccante italiano potrebbe lasciare in estate il Liverpool, dopo due stagioni in cui non ha trovato tantissimo spazio.Il classe '97 - riferisce dall'Inghilterra CaughtOffside - oltre che degli azzurri, è nel mirino anche di.

